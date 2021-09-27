Макей назвал миграционный кризис сфабрикованной Западом проблемой

Глава МИД Беларуси Владимир Макей с трибуны ООН обвинил Западные страны в том, что они сфабриковали миграционный кризис на границе и развязали гибридную войну против синеокой.

«Наша страна больше года продолжает оставаться мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада. И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям", - сказал Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

«Запад все еще никак не может смириться с выбором большинства белорусов, потому что этот выбор белорусских избирателей расстроил планы отдельных стратегов. Блицкрига по смене власти в Беларуси не получилось. Более того, Запад очень быстро потерял "улицу" с ее организованными извне протестными настроениями… …Чтобы и далее демонизировать Беларусь, выставить ее источником напряженности в регионе и оправдать свои деструктивные действия в отношении нашего государства, Запад сфабриковал конфликтную ситуацию с беженцами на западных границах Беларуси, забыв о своих международных обязательствах как в отношении нашей страны, так и в отношении стран происхождения беженцев", - утверждает глава МИД РБ.

Он также сказал, что сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства: "Именно на это нацелена инклюзивная конституционная реформа, которая завершается в Беларуси и в которой участвуют все слои населения страны".