Лукашенко снова демонизирует оппонентов

Лукашенко использовал сегодняшнее заседание назначенной им самим Конституционной комиссии для того, чтобы уже в который раз приписать свои оппонентам планы разрушения страны.

"Мы после прошлого года понимаем, что их (оппонентов – ред.) допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - заявил Лукашенко.

Он ни разу не объяснил, зачем его оппонентам, а речь идет о белорусской оппозиции, разрушать или уничтожать страну.