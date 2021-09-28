Последнее обновление: 28.09.2021 10:59

Лукашенко снова демонизирует оппонентов

Лукашенко использовал сегодняшнее заседание назначенной им самим Конституционной комиссии для того, чтобы уже в который раз приписать свои оппонентам планы разрушения страны.

"Мы после прошлого года понимаем, что их (оппонентов – ред.) допустить к власти нельзя. Потому что это не только нас ликвидируют. Ладно бы нас… Уничтожат страну! Поэтому Конституция новая должна учитывать эти нюансы. И это больше будет относиться к органам власти, их полномочиям, функциям", - заявил Лукашенко.

Он ни разу не объяснил, зачем его оппонентам, а речь идет о белорусской оппозиции, разрушать или уничтожать страну.

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