Лукашенко самокритичен: Я ж не Джонсон

Лукашенко сегодня отругал и предостерег чиновников от перебоев с поставками товаров в торговые сети, заявив, что он не Джонсон, а Беларусь не Великобритания.

«Видите ли «Не успели завезти, логистика подвела». Что в Великобритании? Водителей не хватает, чтобы топлива завезти на заправку. Ну так я ж не Джонсон (премьер Великобритании – ред.)», - заявил Лукашенко и пояснил почему.

«Я же знаю, откуда ноги растут», - добавил он, явно намекая на то, премьеру Великобритании сия тайна неизвестна.

«Поэтому смотрите, чтобы у нас не по ценообразованию, не по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами», - предупредил пенсионер.