Беларусь поставила в мае 60% украинского импорта битума

В мае 2021 года Беларусь экспортировала в Украину 75 тыс. тонн дорожного битума, что составляет более 60% украинского импорта битума.

Из этого объема 56,3 тыс. т было поставлено автотранспортом, остальные 18,7 тыс. т — железнодорожным сообщением, сообщает enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95».

Плановый ремонт Мозырского НПЗ, начавшийся 1 июня, не скажется на поставках дорожных битумов в Украину. По словам заместителя генерального директора завода Олега Протасова, плановые ремонты битумных установок были произведены прошлой зимой.

Всего Украина в мае импортировала 117,8 тыс. т дорожного битума, что почти в два раза больше показателя мая прошлого года (62 тыс. т).

Из Польши было импортировано 9,1 тыс. т битумов, что на 8,6% больше показателя мая-2020 (8,4 тыс. т), из Литвы - 2,5 тыс. т ресурса.

Объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил рекордные 1 188,4 тыс. т, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. т. Импорт составил 860,2 тыс. т битума, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. т.

По прогнозам экспертов «А-95», с учетом оглашенных параметров финансирования строительства 4,5 тыс. км дорог объемом 98 млрд грн потребление битумов в 2021 году может вырасти до 1,5 млн т.