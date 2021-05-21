Беларусь увеличила поставки бензина и битума в Украину

Беларусь в январе-апреле 2021 года оставалась крупнейшим поставщиком бензина на украинский рынок доле в 85%.

Об этом сообщает enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95».

За 4 месяца 2021 года Беларусь поставила в Украину 308,8 тыс. т бензинов, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом импорт бензина в Украину за отчетный период вырос на 30%, до 362 тыс. т. В том числе в апреле было ввезено 99,1 тыс. т, что на 55,3% больше по сравнению с апрелем 2020 года. Импорт автомобильных бензинов из Литвы за этот же период сократился на 37%, до 53,1 тыс. т.

В апреле 2021 г. в Украину импортировано 93,9 тыс. т дорожного битума, что более чем в два раза больше показателя апреля прошлого года (44 тыс. т).

Наибольший объем ресурса был получен из Беларуси — более 70% в общей структуре, что составляет 66,9 тыс. т. Из этого объема 47,8 тыс. т было поставлено автотранспортом, остальные 19,1 тыс. т — железнодорожным сообщением.

Из Польши было получено 6 тыс. т дорожных битумов, что на 25% меньше показателя апреля-2020 (8,5 тыс. т). На Литву по итогу месяца пришлось 1,6 тыс. т ресурса.

Кроме этого, 18 тыс. т было поставлено морем из Греции в порты Николаева и Черноморска.