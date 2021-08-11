Эксперт рассказал, как Украина может поставить на колени нефтепереработку Беларуси

Директор специализирующейся на анализе рынка нефтепродуктов Украины Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прокомментировал ряд «обидных» высказываний Лукашенко и на пальцах объяснил, кото кого может на самом деле может поставить на колени с учетом складывающейся на нефтяном рынке ситуации.

"Если бы мы хотели поставить вас на колени, мы бы сделали это в течение суток вместе с нелюбимым вами президентом Владимиром Путиным. Мы бы перестали поставлять вам горюче-смазочные материалы и завтра на вилах бы повыносили и Владимира Зеленского, и всех остальных. Вы (Украина – Ред.) так ведете себя, извините, несколько подленько. Мы никогда подло себя не вели. Года два назад Володя Зеленский звонит: "Слушай, нечем урожай убирать, топлива нет". А у нас Мозырский завод как раз в августе был остановлен на техническое обслуживание. Я запретил останавливать завод, раскрутили и поставили вам тысячи тонн ГСМ. Это что, не шаг? Все забыто..." – выдал Лукашенко а минувший понедельник.

«Весьма дискуссионный вопрос, кто кого спасает: Беларусь Украину своими поставками топлива или Украина спасает Беларусь, так как является единственным ликвидным экспортным рынком?», - пишет Куюн в своей статье на сайте Liga.net.

«Сначала об одолжениях. Лукашенко вспомнил о событиях 2019 года, когда команда только что избранного Владимира Зеленского ввела пошлину на поставки российского дизеля по нефтепродуктопроводу ПрикарпатЗападтранс, тот остановился и страна оказалась с перспективой нехватки продукта в разгар сезона. Беларусы ремонт перенесли, а также подняли из хранилищ порядка 300 000 т дизтоплива. Сработали неплохо. Но, во-первых, тот продукт украинские компании купили за живые деньги, а, во-вторых, будучи неплохими коммерсантами, сябры прикрутили на ажиотаже небольшую, но долларов на 10-15 премию. Получилось весьма взаимовыгодное сотрудничество», - уточняет детали эксперт.

«С таким же успехом Зеленский мог бы сейчас выйти и сказать, что когда Кремль перекрыл Беларуси поставки нефти в первом квартале 2020 года, Украина спасла Мозырский НПЗ от остановки, согласившись подать нефть с Южного. Хотя это был и есть контракт между беларусами и азербайджанцами, а мы неплохо заработали и зарабатываем на транзите (хотя можно было бы качать и побольше, скажем прямо)», - добавил Куюн.

«Со следующего года белорусскому топливу будет закрыт путь в Европу, Украина остается единственным кормильцем если не всей белорусской нефтянки, то Мозырского НПЗ – самого современного в стране, в который республика засадила больше $2 млрд инвестиций. Кстати, тоже интересный момент. Последние 10 лет Украина покупает ежегодно в Мозыре минимум 3,5 млн т нефтепродуктов. На каждой тонне наш рынок дает цену лучше, чем при экспорте в Европу – в среднем на $50/т лучше. Таким образом, за 10 лет Украина дала заводу $1,75 млрд дополнительной выручки. Фактически его модернизация, которой по праву гордятся наши соседи, во многом произошла за наш с вами счет. И теперь вот нам говорят про "колени". Обидно», - констатирует директор Консалтинговой группы А-95.

По его мнению, европейские санкции ограничили белорусским нефтепродуктам направления продаж в трех направлениях: внутренним рынком республики, СНГ и Украиной.

«Первые два перелиты топливом, остается Украина. По итогам семи месяцев 2021 года, доля Минска на украинском рынке бензина – 50%, дизтоплива – 35%, битума – 50%. Поставки дизтоплива выросли в этом году на 40% (до 1,4 млн т), заместив в частности российские, просевшие из-за смены оператора по импорту ресурсов Роснефти. Санкции могут толкнуть в Украину дополнительные объемы продукта, в частности из Польши, а это еще до 1 млн т. Также избыточными были и остаются объемы бензина. Стоит ли удивляться, что Лукашенко заявил, что вводить санкции в отношении Украины не планирует? Разумеется, иначе придется остановить один из двух белорусских НПЗ точно», - резюмирует Куюн.

Он обращает внимание на фразу Лукашенко «мы с президентом России Владимиром Путиным», констатирует, что по итогам 7 месяцев 21 года Беларусь и Россия контролируют более 60% украинского нефтепродуктов: «Так что здесь преувеличения нет: могут поставить нас не только на колени, но и на локти». Однако эксперт утверждает, что нет никаких причин для паники.

«Во-первых, не паниковать. Смысла душить "золотой" рынок сбыта нет, так что никаких перекрытий поставок не будет. Наоборот, российско-белорусского топлива может стать еще больше, на Западе его продавать все сложнее и сложнее. Нам тоже не нужно делать резких движений, мы не готовы к последствиям», - пишет Куюн.

«Во-вторых, надо создавать запас топлива. Ждем законопроект в парламенте этой осенью», - перечисляет он необходимые для украинского рынка шаги. - «В-третьих, догружать украинские НПЗ. Это значит облегчить (удешевить) поставку сырья с моря и выровнять конкуренцию. В свете вышеупомянутой дальнейшей экспансии над протекционизмом следует задуматься отдельно. В-четвертых, пора кончать с теневым топливным рынком. Это создаст дополнительный стимул и спрос для легальных НПЗ (см. пункт 3)».

«В–пятых, сделать более конкурентоспособной поставку топлива с моря, потенциал огромный. В-шестых, обратить внимание и проработать новые каналы поставок, в частности из Польши. Поляки могут задействовать свои порты и через систему трубопроводов подать продукт в Украину. Предварительные прикидки показывают, что цена не будет рыночной, особенно если поставить на поток», - перечисляет он.

«Таким комплексом мероприятий можно выстроить принципиально иной рынок. После этого разговоры о "коленях" и мысли о "локтях" быстро улетучатся. Не надо злиться на Лукашенко, он в очередной раз помогает нам осознать собственные проблемы», - утверждает эксперт.

Остается добавить, что из 6 украинских НПЗ в настоящий момент в режиме отнюдь не полной загрузки работают только три.