Беларусь в июне экспортировала в Украину 43,6 тыс. тонн бензина, что на 55% меньше показателя прошлогоднего июня (98,4 тыс. т).

Как сообщает enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95», сокращение поставок вызвано ремонтными работами на Мозырском НПЗ и сокращением переработки нефти на Нафтане из-за санкций.

Из поставленного на экспорт объема 21,5 тыс. тонн бензина экспортировала БНК.

Сокращение поставок белорусского бензина было компенсировано в первую очередь за счет PKN Orlen. При нормативном показателе 15 тыс. т из Литвы в июне поступило 42,7 тыс. т (+137% к июню-2020). Практически весь объем пришелся на бензин марки А-95 — 41,8 тыс. т.

Основными поставщиками литовского ресурса в июне стали ОККО и WOG, импортировавшие по 13,4 тыс. т. и 12,6 тыс. т соответственно. «Амик Украина» поставила 4,5 тыс. т литовского ресурса, «Сокар Украина» — 3,9 тыс. т, «Альянс Ойл Украина» — 2,2 тыс. т и KLO — 500 т.

Вторым каналом альтернативных поставок стал морской импорт. ОККО привезла два груза: 5,8 тыс. т было поставлено из Греции и 6 тыс. т — из Румынии.