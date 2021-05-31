Последнее обновление: 31.05.2021 17:26

СК Беларуси начал тянуть с предъявлением обвинений россиянке Сапеге

Следственный комитет Беларуси в понедельник, вопреки ожиданиям, передумал предъявлять обвинение задержанной гражданке России Софии Сапеге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Филановича.

"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", - сообщил адвокат.

Утром в понедельник защитник россиянки заявил, что 31 мая представители Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси предъявят ей обвинение.

Что-то пошло не так или кто-то передумал…

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