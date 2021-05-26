Лукашенко: ХАМАС, не ХАМАС – какая разница…

Лукашенко, вещая перед депутатами палатки, заявил, что сообщение о минировании поступило из Швейцарии, что ежу понятно ибо там расположены сервера почтового сервиса proton.

"Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии", - приводит слова Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

По его словам, сообщение поступило в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно (вот только аэропорты Афин и Вильнюса до сих пор ищут это сообщение в спам-папках), а белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами.

"Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение», - заявил пенсионер.

«У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?" – продолжил он.

«Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", - утверждает Лукашенко.

"Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. После того... Мы ее не забыли… Эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь"…