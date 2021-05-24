Последнее обновление: 24.05.2021 18:17

Беларусь резко скатывается в воздушную изоляцию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Минск с 2015 года является главным стыковочным пунктом для украинцев при полётах в Россию, но это не остановило Зеленского.

Литва заявила, что отказывается принимать и обслуживать самолеты, которые летят транзитом через Беларусь. В Минтрансе РБ это решение назвали эмоциональным

"Очень жаль, что наши коллеги принимают эмоциональные решения, не дождавшись расследования", - заявил глава Департамента по авиации Минтранса РБ Артем Сикорский.

Он также утверждает, что на данный момент фиксируются "единичные случаи отмены полетов над Беларусью", поскольку отмена транзита невыгодна экономически.

Тем временем, Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и предписала своим авиакомпаниям облетать Беларусь (пока да, единичный случай... – ред).

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