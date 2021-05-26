Последнее обновление: 26.05.2021 10:22

ГосСМИ назвали сошедших в Минске с рейса Ryanair пассажиров

Белорусское ТВ перечислило имена трех пассажиров, которые сошли в Минске с борта захваченного властями самолета авиакомпании Ryanair ради ареста основателя Nexta Романа Протасевича.

Как известно, в Вильнюс рейс Ryanair вернулся со 121 пассажиром вместо 126. В Минске были арестованы Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ, София Сапега.

В Минске самолет покинул Ясон Зисис, который, как утверждается, является докторантом Эйндховенского университета. Он сообщил, что навещает свою жену в Минске.

В Минске из самолета вышла Александра Стабредова, о которой нет никакой информации, а также Сергей Кулаков, который якобы вообще возвращался из Греции в Витебск.

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