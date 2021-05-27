СМИ: Нацаэропорт в Минске получил письмо с угрозой о минировании уже после разворота рейса Ryanair

Центр «Досье» совместно с изданиями The Daily Beast и Der Spiegel смог получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного «представителем ХАМАС» в минский аэропорт.

Из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе.

23 мая в 12:25 дня по белорусскому времени на электронную почту администрации «Литовских аэропортов» пришло письмо с угрозой взрыва бомбы на борту самолета рейса FR4978, отправленное с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com. В нем сообщалось следующее: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар».

В 12:30 самолет вошел в воздушное пространство Беларуси. Как следует из стенограммы переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, в ту же минуту белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе взрыва. В 12:33 диспетчер сообщил пилоту о том, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. Однако, как выяснил Центр «Досье», на тот момент письмо от «террористов» получили только «Литовские аэропорты». Греческое управление гражданской авиации заявило, что в афинский аэропорт письмо с угрозой о бомбе не приходило.

В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Минтранса Беларуси не раскрываются подробности о времени получения электронного письма, однако «Досье» выяснил, что копия письма от пользователя Ahmed Yurlanov пришла на электронную почту Национального аэропорта Минска (info@airport.by) в 12:57 дня по белорусскому времени — то есть почти через полчаса после передачи сообщения о возможном минировании борта.

В версии белорусских властей множество противоречий. ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. Требование перестать поддерживать израильскую сторону вряд ли можно было выполнить меньше, чем за час — столько самолету оставалось лететь до Вильнюса. А в Газе в тот момент уже был объявлен режим прекращения огня. Реальность фигуры Ахмеда Урланова также вызывает вопросы. Однако несостыковка со временем, пожалуй, наиболее очевидная. Каким образом белорусские спецслужбы узнали о минировании самолета до получения письма о бомбе? Откуда им было известно, что сообщение было отправлено еще в несколько аэропортов?

Во время своего выступления Лукашенко рассказал, что сообщение было прислано из Швейцарии. Скорее всего, это говорит о его технической неграмотности или желании ввести публику в заблуждение.

Письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии. Такие сообщения содержат заголовок, где указывается IP-адрес сервера Protonmail (185.70.40.138). Например, если отправить электронное письмо с аккаунта Protonmail на Gmail (см. фото 1), то IP-адрес, который указан в заголовке этого письма, будет совпадать с адресом сервера Protonmail в Швейцарии (см. фото 2). Поэтому в случае с сообщением, отправленным с адреса ahmed_yurlanov1988@protonmail.com, точное местонахождение пользователя определить невозможно.