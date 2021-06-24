Департамент по авиации получил промежуточный доклад ICAO о захвате рейса Ryanair

Департамент по авиации получил «Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года».

«В настоящем документе представлен запрошенный промежуточный доклад Совету ICAO, подготовленный Группой ICAO по расследованию с целью установления фактов, в котором представлены текущие и завершенные действия по состоянию на 18 июня 2021 года», - говорится в сообщении на сайте департамента.

В заключении к докладу отмечено, что: «Хотя государства предоставили Секретариату определенную информацию, для завершения расследования с целью установления фактов все еще требуется дополнительная поддержка. Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлеченным в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов».

По состоянию на 18 июня 2021 года ICAO от Республики Беларусь было направлено 52 документа, аудио и видео материалы.