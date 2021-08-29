Эксперты ICAO во время визита в Минск отказались общаться с Протасевичем

Эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), находившиеся в Минске с визитом для расследования инцидента с рейсом авиакомпании Ryanair, отказались общаться с одним из основателей Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Об этом сообщил в субботу глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский в эфире белорусского ТВ.

"От общения с ним (Романом Протасевичем) они отказались, им было это предложено. Изначально в плане их пребывания здесь было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в Беларуси. В итоге они не встретились ни с одним из них", - сообщил глава департамента.

Он также утверждает, что эксперты ICAO в ходе работы в Беларуси изменили свое мнение относительно произошедшего инцидента с самолетом Ryanair.

"Их мнение изменилось, потому что они приехали с совершенно другим настроением, чем они уезжали отсюда. С большим пониманием того, что здесь произошло. И что здесь не проводилась какая-та специальная операция для того, чтобы остановить какого-то из пассажиров, это совершенно не так. И они это, самое главное, увидели. Потому что мы не знали вообще, кто пролетал над нашим воздушным пространством, как и в большинстве самолетов, которые летят. И мы, самое главное, это доказали", - заявил Сикорский.

Предварительный отчет ICAO будет представлен в сентябре 2021 года, итоговый отчет - в ноябре.