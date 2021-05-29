В мире число заражений коронавирусом превысило 170,15 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 170158894 (+514469 за сутки) по данным Worldometer на 9:52 29 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3538126 (+12863) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14621076 (-130684) человек, из них 93332 (-4631) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 151999692 (+632290) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34022657 (+22813) случаями заражения, Индия – 27719431 (+171726), Бразилия – 16392657 (+50495), Франция – 5646897 (+11268) и Турция – 5228322 (+7773). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 171726, Бразилия – 50495, Аргентина – 39207, Колумбия – 23374, США – 22813. Беларусь (1434) – на 41 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 608961, Бразилия – 459171, Индия – 322384, Мексика – 222657 и Великобритания – 127768. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3563, Бразилия – 2418, США – 627, Аргентина – 558, Колумбия – 514. Беларусь – на 66 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 391637 случаев заражения коронавирусом и 2821 смерть.