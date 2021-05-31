В мире число заражений коронавирусом превысило 171,47 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 171474358 (+441120 за сутки) по данным Worldometer на 9:59 1 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3565292 (+8568) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14126235 (-213002) человек, из них 91370 (-619) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 153782831 (+645554) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34113146 (+5235) случаями заражения, Индия – 28173655 (+126698), Бразилия – 16547674 (+32554), Франция – 5667324 (+1211) и Турция – 5249404 (+6493). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 126698, Бразилия – 32554, Аргентина – 28175, Колумбия – 23177, Иран – 11042. Беларусь (632) – на 55 (-16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 609767, Бразилия – 462966, Индия – 331909, Мексика – 223507 и Великобритания – 127782. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2782, Бразилия – 874, Аргентина – 637, Колумбия – 492, Россия – 339. Беларусь – на 58 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 394439 случаев заражения коронавирусом и 2851 смерть.