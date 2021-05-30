В мире число заражений коронавирусом превысило 170,63 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 170638059 (+479165 за сутки) по данным Worldometer на 9:28 30 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3548839 (+10713) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14469274 (-151802) человека, из них 92020 (-1312) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 152619946 (+620254) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34035318 (+12661) случаями заражения, Индия – 27893472 (+174041), Бразилия – 16471600 (+78943), Франция – 5657572 (+10675) и Турция – 5235978 (+7656). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 174041, Бразилия – 78943, Аргентина – 29841, Колумбия – 20494, США – 12661. Беларусь (992) – на 48 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 609421, Бразилия – 461142, Индия – 325998, Мексика – 223068 и Великобритания – 127775. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3614, Бразилия – 1971, Колумбия – 540, Аргентина – 415, Мексика – 411. Беларусь – на 54 (+12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 392629 случаев заражения коронавирусом и 2831 смерть.