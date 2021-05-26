В мире число заражений коронавирусом превысило 168,52 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 168523903 (+523715 за сутки) по данным Worldometer на 6:49 26 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3499647 (+12075) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14983909 (-186199) человек, из них 96254 (-1311) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 150040347 (+697839) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33947189 (+22738) случаями заражения, Индия – 27156382 (+208886), Бразилия – 16195981 (+74845), Франция – 5609050 (+3155) и Турция – 5203385 (+9375). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 208886, Бразилия – 74845, Аргентина – 24601, США – 22738, Колумбия – 21181. Беларусь (840) – на 53 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 605208, Бразилия – 452224, Индия – 311421, Мексика – 221695 и Великобритания – 127739. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4172, Бразилия – 2198, США – 669, Аргентина – 576, Колумбия – 459. Беларусь – на 61 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 387818 случаев заражения коронавирусом и 2791 смерть.