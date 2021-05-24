В мире число заражений коронавирусом превысило 167,52 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 167527196 (+469097 за сутки) по данным Worldometer на 6:41 24 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3478355 (+9431) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15511789 (-81686) человек, из них 96971 (-435) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 148537052 (+541352) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33896660 (+13541) случаями заражения, Индия – 26751681 (+222835), Бразилия – 16083573 (+36134), Франция – 5603666 (+9704) и Турция – 5186487 (+7839). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 222835, Бразилия – 36134, Аргентина – 24801, Колумбия – 21669, США – 13541. Беларусь (1252) – на 38 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 604087, Бразилия – 449185, Индия – 303751, Мексика – 221597 и Великобритания – 127721. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4455, Бразилия – 894, Колумбия – 496, Аргентина – 375, Россия – 357. Беларусь – на 52 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 386025 случаев заражения коронавирусом и 2771 смерть.