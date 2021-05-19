В мире число заражений коронавирусом превысило 164,89 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 164897830 (+613972 за сутки) по данным Worldometer на 6:37 19 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3418661 (+13911) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17624675 (-232151) человек, из них 101013 (-505) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 143854494 (+832212) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33774945 (+27506) случаями заражения, Индия – 25495144 (+267174), Бразилия – 15735485 (+74379), Франция – 5898347 (+17210) и Турция – 5139485 (+11937). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 267174, Бразилия – 74379, Аргентина – 35543, США – 27506, Франция – 17210. Беларусь (1179) – на 46 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 601330, Бразилия – 439379, Индия – 283276, Мексика – 220489 и Великобритания – 127691. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4525, Бразилия – 2517, Аргентина – 744, США – 733, Колумбия – 482. Беларусь – на 69 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 378711 случаев заражения коронавирусом и 2721 смерть.