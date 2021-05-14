В мире число заражений коронавирусом превысило 161,83 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 161838102 (+750535 за сутки) по данным Worldometer на 7:47 13 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3358711 (+13626) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18821268 (-52280) человек, из них 105031 (-163) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 139658123 (+789189) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33626097 (+39825) случаями заражения, Индия – 24046120 (+343288), Бразилия – 15436827 (+75141), Франция – 5841129 (+19461) и Турция – 5083996 (+11534). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 343288, Бразилия – 75141, США – 39825, Аргентина – 26531, Франция – 19461. Беларусь (837) – на 59 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 598540, Бразилия – 430596, Индия – 262350, Мексика – 219590 и Великобритания – 127651. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3999, Бразилия – 2340, США - 762, Колумбия – 499, Аргентина – 447. Беларусь – на 67 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 372242 случая заражения коронавирусом и 2671 смерть.