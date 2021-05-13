В мире число заражений коронавирусом превысило 161,08 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 161087567 (+756835 за сутки) по данным Worldometer на 6:32 13 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3345085 (+13789) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18873548 (-38954) человек, из них 105194 (-1083) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 138868934 (+782000) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33586136 (+35816) случаями заражения, Индия – 23702832 (+362406), Бразилия – 15361686 (+76638), Франция – 5821668 (+21498) и Турция – 5072462 (+13029). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 362406, Бразилия – 76638, США – 35816, Аргентина – 24475, Франция – 21498. Беларусь (896) – на 60 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 597785, Бразилия – 428256, Индия – 258351, Мексика – 219323 и Великобритания – 127640. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4126, Бразилия – 2545, США - 841, Аргентина – 496, Колумбия – 490. Беларусь – на 66 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 371405 случаев заражения коронавирусом и 2661 смерть.