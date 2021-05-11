В мире число заражений коронавирусом превысило 159,61 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 159613696 (+635955 за сутки) по данным Worldometer на 10:25 11 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3318011 (+11057) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18976386 (-161989) человек, из них 106414 (-653) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 137319299 (+786887) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33515308 (+30152) случаями заражения, Индия – 22991927 (+329517), Бразилия – 15214030 (+29240), Франция – 5780379 (+3292) и Турция – 5044936 (+13604). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 329517, США – 30152, Бразилия – 29240, Иран – 18408, Аргентина – 17381. Беларусь (879) – на 55 (-13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 596179, Бразилия – 423436, Индия – 250025, Мексика – 218985 и Великобритания – 127609. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3879, Бразилия – 1018, Аргентина - 496, Колумбия – 488, США – 370. Беларусь – на 65 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 369767 случаев заражения коронавирусом и 2642 смерти.