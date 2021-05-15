В мире число заражений коронавирусом превысило 162,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 162552463 (+714361 за сутки) по данным Worldometer на 9:55 15 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3371898 (+13187) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 18741673 (-79595) человек, из них 103674 (-1357) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 140438892 (+780769) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33664013 (+38285) случаями заражения, Индия – 24372243 (+326123), Бразилия – 15521313 (+84486), Франция – 5848154 (+7025) и Турция – 5095390 (+11394). Беларусь – на 49 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 326123, Бразилия – 84486, США – 38285, Аргентина – 27363, Колумбия – 16581. Беларусь (1109) – на 51 (+8) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 599314, Бразилия – 432785, Индия – 266229, Мексика – 219901 и Великобритания – 127668. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3879, Бразилия – 2189, США – 733, Аргентина – 599, Колумбия – 490. Беларусь – на 65 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 373351 случай заражения коронавирусом и 2681 смерть.