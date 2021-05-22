В мире число заражений коронавирусом превысило 166,49 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 166495704 (+634731 за сутки) по данным Worldometer на 10:11 22 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3458171 (+13182) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 15755774 (-101886) человека, из них 98107 (-1033) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 147281759 (+723435) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33862398 (+29014) случаями заражения, Индия – 26285069 (+254395), Бразилия – 15976156 (+77598), Франция – 5581351 (+12800) и Турция – 5169951 (+9528). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 254395, Бразилия – 77598, Аргентина – 35468, США – 29014, Колумбия – 14838. Беларусь (1756) – на 38 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 603408, Бразилия – 446527, Индия – 295508, Мексика – 221080 и Великобритания – 127710. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 4143, Бразилия – 2136, Аргентина – 692, США – 657, Колумбия – 486. Беларусь – на 62 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 383302 случая заражения коронавирусом и 2752 смерти.