В мире число заражений коронавирусом превысило 165,56 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 165565053 (+667223 за сутки) по данным Worldometer на 6:16 20 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3431728 (+13067) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 17552533 (-72142) человека, из них 100073 (-940) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 144580792 (+726298) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33802324 (+28541) случаями заражения, Индия – 25771405 (+2766261), Бразилия – 15815191 (+79706), Франция – 5917397 (+19050) и Турция – 5151038 (+11553). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 276261, Бразилия – 79706, Аргентина – 39652, США – 28541, Франция – 19050. Беларусь (1378) – на 43 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 601949, Бразилия – 441864, Индия – 287156, Мексика – 220746 и Великобритания – 127694. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3880, Бразилия – 2485, США – 636, Аргентина – 494, Колумбия – 452. Беларусь – на 64 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 380089 случаев заражения коронавирусом и 2732 смерти.