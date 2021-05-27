В мире число заражений коронавирусом превысило 169,09 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 169090210 (+566307 за сутки) по данным Worldometer на 6:48 27 мая 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3512481 (+12834) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 14863400 (-120509) человек, из них 94695 (-1559) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 150714329 (+673982) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 33971207 (+23500) случаями заражения, Индия – 27367935 (+211553), Бразилия – 16275440 (+79459), Франция – 5621696 (+12646) и Турция – 5212123 (+8738). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 211553, Бразилия – 79459, Аргентина – 35399, США – 23500, Колумбия – 23487. Беларусь (1169) – на 46 (+9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 606179, Бразилия – 454623, Индия – 315263, Мексика – 221960 и Великобритания – 127748. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3842, Бразилия – 2399, США – 607, Аргентина – 532, Колумбия – 514. Беларусь – на 66 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 388987 случаев заражения коронавирусом и 2801 смерть.