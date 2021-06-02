В мире число заражений коронавирусом превысило 172,42 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 172427594 (+485464 за сутки) по данным Worldometer на 8:21 3 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3706578 (+130617) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 13650328 (-277235) человек, из них 89935 (-494) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 155070688 (+632081) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34154305 (+16974) случаями заражения, Индия – 28440988 (+134105), Бразилия – 16720081 (+94509), Франция – 5685915 (+8743) и Турция – 5263697 (+7181). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 134105, Бразилия – 94509, Аргентина – 35017, Колумбия – 27000, США – 16974. Беларусь (915) – на 54 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 611020, Бразилия – 467706, Индия – 338013, Мексика – 227840 и Перу – 184942. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 2899, Бразилия – 2394, Аргентина – 587, США – 514, Колумбия – 511. Беларусь – на 61 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 395990 случаев заражения коронавирусом и 2871 смерть.