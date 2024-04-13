Последнее обновление: 13.04.2024 23:58

Иран запустил беспилотники по Израилю

Иран запустил беспилотники по целям в Израиле, и ЦАХАЛ готов отражать их атаку, передает Reuters заявление израильской армии.

Авторитетный израильский 12-й канал сообщает, что запущены десятки беспилотных аппаратов. По данным телеканала, время пути беспилотников составит несколько часов.

Из Южного Ливана в направлении Израиля произведён массированный ракетный залп, утверждает Al-Mayadeen

Иордания готова перехватывать беспилотники и ракеты, которые будут пролетать через ее территорию в направлении Израиля, сообщает Reuters. Иордания объявляет чрезвычайное положение.

Истребители ВВС США находятся в небе над Ираком и Иорданией для перехвата иранских дронов.

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