Совбез ООН выслушал заявления представителей Израиля и Ирана

В воскресенье прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором выступили представители Израиля и Ирана.

Израильский постпред в ООН Гилад Эрдан заявил, что Иран необходимо остановить, пока он «не привел мир к точке невозврата, к региональной войне, которая может перерасти в мировую», пишет CNN.

Эрдан обвинил Иран в стремлении к мировому господству и в том, что его нападение доказывает, что Тегерану «нет дела ни до ислама, ни до мусульман», а затем достал планшет, чтобы показать видео, на котором Израиль перехватывает иранские беспилотники над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.

Эрдан также призвал Совбез ООН включить иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани ответил, что Тегеран использует свое неотъемлемое право на самооборону, и у него «нет другого выбора, кроме как действовать». При этом постпред заявил, что его страна не стремится к эскалации или войне, но готова ответить на любую угрозу или агрессию.

«Иран никогда не стремится способствовать распространению конфликта в регионе, не стремится к эскалации или распространению напряженности на весь регион», — сказал он.