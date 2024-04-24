В Литве летом пройдут учения с участием 10 тысяч иностранных военных

Литовские законодатели приняли специальную резолюцию, позволяющую до 10 тысячам военных из других стран принять участие в международных учениях Baltic Operations 2024 (BALTOPS), которые состоятся в июне, сообщает LRT.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что в учениях BALTOPS 2024, запланированных на 4-21 июня, примут участие до 10 тысяч военных и государственных служащих.

"Это самые большие учения, которые мы когда-либо проводили", – отметил он.

Обучение направлено на подготовку вооруженных сил разных стран и усиление военного реагирования для обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском море.

Планируется, что в Литву прибудут корабли с экипажами, дополнительным персоналом и военно-морским персоналом США, Германии, Нидерландов, Испании, Польши, Франции, Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Бельгии, Португалии.

В понедельник, 22 апреля, в Литве начались одни из крупнейших национальных военных учений Thunder Strike. В воскресенье стартовали совместные литовско-польские тактические учения с авиационным элементом "Храбрый грифон 24/II" (Brave Griffin 24/II).