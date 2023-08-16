Последнее обновление: 16.08.2023 18:46

Литва проводит масштабные военные учения "Лютый волк"

В Литве с 16 по 27 августа в Йонавском, Каунасском и Приенайском районах пройдут одни из крупнейших полевых тактических учений "Лютый волк", сообщают Вооруженные силы Литвы.

В учениях примут участие профессиональные военнослужащие, срочники, представители интегрированных в систему Минобороны добровольческих военизированных структур.

Бойцов будут обучать тактическому маршу, различным видам разведки, ведению боя в населенном пункте и другим оборонительным задачам. В последние дни учений на Гайжюнайском полигоне состоится завершающая фаза учений с боевой стрельбой.

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