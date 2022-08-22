В Литве стартовали международные учения ВВС

В территориальных водах Литвы с 22 по 26 августа пройдут международные учения ВВС "Балтийское бикини - 2022" с участием военнослужащих из Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии.

Участники учений отработают различные процедуры в случае авиакатастрофы, а летный состав будет учиться правильно реагировать при таком ЧП и улучшать свои навыки спасения из самолета на воде, передает Интерфакс.

Международные учения "Балтийское бикини" проводятся с 2004 года каждый год в одной из трех стран Балтии.

20 августа стало известно, что десантный корабль USS Kearsarge Вооруженных сил США прибыл в порт Клайпеды и пробудет там до 23 августа. Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge - флагман (командный корабль) 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США, церемония его встречи намечена на 22 августа. Длина корабля составляет 257,3 метра, ширина - 60,1 метра, осадка - 10,5 метра. Этот корабль несет стандартное вооружение многоцелевого десантного корабля типа Wasp.

В команде USS Kearsarge больше 2000 человек, но одновременно на борту находится до 1500 человек.

Kearsarge предназначен для размещения десантных кораблей на воздушной подушке для быстрого перемещения войск и штурмовых самолетов AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМФ.

Сейчас в Пабраде дислоцирован пятый тяжелый батальон США с танками Abrams и боевыми машинами Bradley. Американские военные регулярно участвуют в учениях в Литве.