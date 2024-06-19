Последнее обновление: 19.06.2024 12:53

В Литве военные начали учения по использованию FPV-дронов

Вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов. Об этом сообщает LRT.

Около десяти солдат участвуют в двухнедельном курсе, чтобы стать инструкторами.

Затем они вернутся в свои подразделения и будут учить других солдат пользоваться FPV-дронами.

Обучение базируется на украинском опыте использования дешевых беспилотников, сборка которых стоит всего несколько сотен евро, для поражения военных целей, в том числе танков.

Ранее проходила информация, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты как неотъемлемую часть противотанковой обороны.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование