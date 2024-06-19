В Литве военные начали учения по использованию FPV-дронов

Вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов. Об этом сообщает LRT.

Около десяти солдат участвуют в двухнедельном курсе, чтобы стать инструкторами.

Затем они вернутся в свои подразделения и будут учить других солдат пользоваться FPV-дронами.

Обучение базируется на украинском опыте использования дешевых беспилотников, сборка которых стоит всего несколько сотен евро, для поражения военных целей, в том числе танков.

Ранее проходила информация, что Вооруженные силы Литвы планируют в течение трех лет развить потенциал разведывательных дронов и закупают боевые беспилотные летательные аппараты как неотъемлемую часть противотанковой обороны.