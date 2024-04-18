На выборах в Хорватии победила партия действующего премьера

Хорватский демократический союз (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем, поддерживающим Украину в войне против РФ, одержал победу на досрочных парламентских выборах, однако потерял несколько мест, не получив большинства.

Об этом свидетельствует результат голосования после подсчета 99,3% голосов избирателей, сообщает HRT.

Правительственный HDZ получил 61 место в 151-местном парламенте. На предыдущих выборах 2020 года партия, столкнувшаяся в последнее время с обвинениями в коррупции, получила 66 мест.

Коалиция во главе с оппозиционной Социал-демократической партией, чьим неформальным лидером является пророссийский президент Зоран Миланович, заняла второе место с 42 мандатами. Лидер партии Педжа Грбин признал, что результаты оказались не такими, каких желала политсила, но сказал, что они "показали, что... люди хотят перемен".

Правые популисты из "Отечественного движения" вместе с партнерами оказались на третьем месте с 14 мандатами. Аналитики считают, что такой результат может сделать его главным в формировании нового правительства.

Консерваторы из партии "Мост независимых списков" будут иметь 11 мест, а левое зеленое движение Možemo! – 10 мандатов.

Голосование рассматривалось как проверка популярности премьер-министра Андрея Пленковича и его партии HDZ, которая находится в Хорватии у власти непрерывно с 1991 года.

Выборы прошли после ожесточенной кампании между Пленковичем и Милановичем. Миланович проводил агитацию по всей Хорватии, несмотря на решение высшего суда, согласно которому он может баллотироваться на выборах только в том случае, если сначала покинет пост президента.

Пленкович неоднократно обвинял Милановича в пророссийскости из-за его критики поддержки Евросоюзом Украины и противодействия президента обучению украинских солдат в Хорватии.

Миланович известен своей страстной риторикой и нецензурной лексикой против оппонентов HDZ, чиновников ЕС и своих критиков.