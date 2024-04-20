США опровергли сообщения о нанесении авиаударов по Ираку

Соединенные Штаты отвергли сообщения о том, что их войска якобы нанесли авиаудары по Ираку , следует из сообщения Центрального командования армии США (CENTCOM).

"Соединенные Штаты не наносили сегодня воздушных ударов по Ираку", – говорится в сообщении.

По информации Reuters, на военной базе, используемой силами народной мобилизации Ирака к югу от Багдада, прогремел мощный взрыв поздно вечером в пятницу.

Взрыв был "результатом неизвестного авиаудара", заявили агентству два источника в силовых структурах.

Ранее Израиль нанес удар по территории Ирана в пятницу по местному времени. Атака стала ответом на удары Ирана ракетами и дронами по Израилю, абсолютное большинство из которых в минувшие выходные перехватили, в том числе с помощью сил США.

По информации местных СМИ, три взрыва прогремели неподалеку от военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан, где расположены ядерные объекты. Иранское телевидение утверждает о сбитии трех дронов.