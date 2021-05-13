Последнее обновление: 13.05.2021 17:54

В Беларуси очередной телеграм-канал признан экстремистским

Cуд Сморгонского района удовлетворил заявление Сморгонского района о признании экстремистским telegram-канала «Смаргонь ЧАТ».

«…содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, незаконным забастовкам, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей», - называется причина в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Республики Беларусь», - также сказано в сообщении.

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