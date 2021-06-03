Власти РБ занесли в экстремистский список telegram-канала «Жодино Для Жизни Чат»

Суд Жодино удовлетворил заявление прокуратуры Жодино и признал экстремистским telegram-канала «Жодино Для Жизни Чат».

«…с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного Telegram-канала «Жодино Для Жизни Чат» неоднократно размещали на нем экстремистские материалы. Администрация канала мер к предотвращению публикаций экстремистской направленности не принимала», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.