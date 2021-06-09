Последнее обновление: 09.06.2021 15:08

В Беларуси еще 3 телеграм-канала признаны экстремистскими

Суд Железнодорожного района Витебска по материалам витебского облуправления ГУБОПиК МВД 8 июня 2021 года признал экстремистскими телеграм-каналы «Браслаў для жыцця» и «Поставы для жизни».

«В этих сообществах участники неоднократно призывали к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, хулиганству, вандализму, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, сопротивлению милиционерам, захвату власти, а также к разжиганию социальной вражды между гражданами нашей страны и представителями госорганов. Также там призывали к действиям по дестабилизации работы Центризбиркома и госорганов, публиковали оскорбительные комментарии, а в «Поставах для жизни» – фашистскую символику», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

В свою очередь суд Новогрудского района признал экстремистским телеграм-чат «Новогрудок для жизни (чат)».

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