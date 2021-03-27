Последнее обновление: 27.03.2021 15:55

Власти Беларуси хотят признать редакцию Степана Путило иностранной экстремисткой органзацией

Белорусские власти намерены признать созданную Степаном Путило редакцию иностранной экстремистской организацией.

«В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь. Материалы подготовлены и уже переданы в компетентные органы для принятия решения», - говорится во сообщении СК РБ.

«…следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия», - сказано в сообщении.

«…Путило с иными лицами выполняют функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных на территории Республики Беларусь экстремистскими. Следствием установлена группа лиц, занимающаяся поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, которые за свою деятельность получают денежное вознаграждение. Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава (Польша). Помимо описанного они финансово подпитывались и от размещения рекламы на экстремистских ресурсах. Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремисткой организации», - убеждает СК РБ.

С начала протестов подразделениями УСК по городу Минску уже направлено в суд 186 уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также преступлениях, связанных с посягательством на жизнь и здоровье сотрудников органов внутренних дел. По этим уголовным делам выявлено 299 эпизодов преступной деятельности, а обвинение предъявлено более чем 220 лицам.

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