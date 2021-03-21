Последнее обновление: 21.03.2021 08:55

Власти Беларуси объявили экстремистскими ряд телеграм-каналов

После признания экстремистскими материалами всего, что связано со Степаном Путило и Nexta, белорусские власти пополнили запретный список еще несколькими телеграм-каналами и чатами.

В субботу МВД Беларуси сообщило, что суд в Бресте признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" (7,1 тыс. подписчиков) и телеграм-чат "Брест 97%" (12,7 тыс. подписчиков).

Решением суда Железнодорожного района г. Гомеля от 18 февраля 2021 года, которое вступило в силу 6 марта 2021 года, признаны экстремистскими телеграм-каналы "Мозырь 97%" и "Гомель Советский 97".

Решением этого же суда от 24 февраля 2021 года, которое вступило в силу 12 марта 2021 года, признаны экстремистскими телеграм-каналы "Водители 97" и "Речица для Жизни ЧАТ".

Ранее, в октябре 2020 года, власти Беларуси признали экстремистскими материалами Telegram-каналы Nexta и Nexta Live с почти двумя миллионами подписчиков и их логотипы. С этого времени публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live влечет в Беларуси административную ответственность. После этого Nexta сменил название на Hexta.

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