Последнее обновление: 16.04.2024 08:46

Канада расширила санкции против режима Лукашенко

Канада расширила санкции против режима Лукашенко, добавив в санкционный список 21 человека, сообщил МИД Канады.

«Мы не будем терпеть вопиющего нарушения демократических прав. Сегодня мы посылаем Беларуси четкий сигнал: Канада продолжит поддерживать белорусов в их борьбе за реализацию права на демократическое будущее. Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко и поддерживать правозащитников и политзаключенных», — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«…санкции направлены против нынешних и бывших высокопоставленных государственных чиновников, включая сотрудников силовых структур, прокуроров, сотрудников судебной системы и руководителей «исправительных» колоний, которые были причастны к подавлению права белорусов на мирные протесты. Эти люди были причастны или соучаствовали в произвольных арестах и задержаниях, жестоком отношении, запугивании и чрезмерном применении силы против беларусов, протестовавших против фальсифицированных выборов, а также в жестоком обращении с ними после того, как их несправедливо судили, приговорили и заключили в тюрьму», - говорится в сообщении МИД Канады.

В санкционный список добавлены Руслан Машадиев, Сергей Карчевский, Светлана Бондаренко, Роман Бизюк, Андрей Тарасевич, Анна Осипенко, Сергей Маслюков, Евгений Бубич, Юрий Василевич, Александр Корниенко, Андрей Пальчик, Александр Король, Михаил Мурашкин, Николай Максимович, Валентина Зенкевич, Зинаида Балабалова, Галина Книжонок, Анна Леусик, Геннадий Кудласевич, Инна Павловская, Дмитрий Бубенчик.



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