Последнее обновление: 16.02.2021 17:56

ЕС осудил массовые обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси

Европейский Союз выступил с осуждением действий белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.

"Беларусь: эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет", - написал Стано в Twitter.

Как известно, во вторник у журналистов и правозащитников в разных городах Беларуси проходят обыски.

Силовики пришли с обысками в офис "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, обыски проходят "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности".

Люди, у которых были проведены обыски, сообщают, что у них нет никакого процессуального статуса. Пока известно о двух задержанных после обысков.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование