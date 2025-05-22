Литва отменила безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников

Правительство Литвы утвердило постановление об отмене безвизового режима для грузинских дипломатов и чиновников – обладателей дипломатических паспортов. Об этом пишут литовские СМИ.

Постановление принято на основании январского решения Совета ЕС. Теперь они и члены их семей не смогут посещать Литву с целью краткосрочного пребывания без визы, а также лишаются права пользоваться упрощенной процедурой подачи заявлений на получение долгосрочных виз.

Ранее безвизовый режим для грузинских чиновников и дипломатов отменили власти Эстонии.

«Введение визового требования для владельцев дипломатических и служебных паспортов — еще один шаг, показывающий, что международное сообщество, в том числе ЕС, не приемлет репрессий против простых людей, протестующих и журналистов, безнаказанности полиции и замалчивания со стороны правящей партии «Грузинская мечта», - заявил глава эстонского МИДа Маргус Цахкна.

О намерении предпринять аналогичный шаг объявили Германия, Польша и Франция. При этом власти Венгрии заявили, что не будут отменять безвизовый режим для обладателей грузинских диппаспортов.

Как сообщалось ранее, грузинские дипломаты и чиновники все еще смогут посещать страны ЕС без визы, используя обычные паспорта.

Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году. В частности, они запретили въезд олигарху, основателю пророссийской партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и главе МВД Вахтангу Гомелаури.