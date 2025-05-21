Под санкции ЕС из-за России попали суда ведущего мирового оператора СПГ-танкеров

В 17-й пакет санкций Европейского Союза попали три судна, которые помогали транспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) из проекта "Ямал СПГ". Об этом пишет Bloomberg.

Под ограничения попали суда North Moon, North Ocean и North Light. Они находятся под управлением японской компании Mitsui OSK Lines, одного из ведущих мировых операторов СПГ-танкеров.

В ЕС заявили, что эти суда способствуют развитию энергетического сектора России, в частности его инфраструктуры. Новые санкции стали неожиданностью, ведь коснулись кораблей крупного международного перевозчика.

Отмечается, что это свидетельствует о намерениях Брюсселя более активно перекрывать пути обхода уже действующих ограничений.

В Mitsui OSK Lines подтвердили, что управляют указанными судами, и заверили, что "намерены полностью сотрудничать с правительствами ЕС и Японии по соблюдению санкций".

Эти три судна недавно помогли перевезти грузы из "Ямал СПГ", не находящегося под санкциями.

В то же время запрет ЕС на перевалку российского СПГ в Европе вступил в силу 26 марта, после чего ни одно из трех судов не доставило грузы в Европу, а направлялось в Китай и Тайвань.