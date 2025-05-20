Президент Литвы призвал другие страны присоединиться к иску против Беларуси в суд ООН

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны региона могут присоединиться к иску, который его страна подала против Беларуси в Международный суд ООН в Гааге из-за спровоцированного миграционного кризиса.

Президент Литвы, комментируя подачу иска, отметил, что действия властей Беларуси нарушают международное право.

"Я считаю, что всегда есть возможность присоединения наших партнеров на более позднем этапе. То, что мы проявили лидерство – это очень хорошо. Мы этим показали, что нам неприемлемо то, что происходит в соседних государствах", – отметил Науседа, которого цитирует LRT.

По его словам, нелегальная миграция – это не прошлое явление.

"Это происходит снова, снова обостряется, снова создает напряженность у нашей границы. И только наивный человек не поймет, что это делается сознательно – с целью эскалации, дестабилизации ситуации и создания дополнительных проблем как для наших стран, так и для всего Европейского Союза", – сказал президент Литвы.

Он добавил, что после миграционного кризиса 2021 года ЕС стал более устойчивым.

"Нам удалось привлечь внимание Евросоюза к проблеме безопасности внешних границ, и это отражено в последних документах Европейского совета: странам, граничащим с государствами-агрессорами – Беларусью и Россией, – должно быть уделено дополнительное внимание и предоставлено дополнительное финансирование для обеспечения общей безопасности внешних границ ЕС", – резюмировал Науседа.

Накануне Литва подала иск в Международный суд ООН в Гааге против властей Беларуси из-за миграционного кризиса.

С начала 2025 года в Литву не пропустили 628 нелегальных мигрантов. В прошлом году зафиксировано более тысячи попыток пересечь границу из Беларуси в неположенных местах.