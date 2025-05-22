Немецкие ультраправые снова не получили руководящих постов в комитетах Бундестага

Кандидаты от ультраправой фракции "Альтернатива для Германии", которые претендовали на руководящие посты во всех доступных им комитетах, не были избраны во время голосования в среду. Об этом сообщает Welt.

Во всех шести комитетах немецкого парламента, в которые "АдН" имела право выдвигать кандидатов на должность председателя – по вопросам бюджета, внутренних дел, права, финансов, труда и социальных вопросов, а также петиций – кандидаты от фракции потерпели поражение.

В предыдущем созыве депутаты "Альтернативы для Германии" в комитетах, где они имели право председательствовать, также не получили большинства голосов.

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Председатель "АдН" Алиса Вайдель заявила Welt, что отказ в одобрении кандидатов ее партии является „дискриминацией" со стороны других политсил и "нанесением ущерба целостности демократических институтов".

"Здесь не представлены десять миллионов избирателей", – заявила Вайдель, ссылаясь на количество голосов, полученных ее партией на последних выборах в Бундестаг.

"АдН" пыталась добиться через суд председательства в комитетах Бундестага. Но в прошлом году Федеральный конституционный суд постановил, что фракция не имеет права требовать избрания своего представителя председателем комитета.

В предыдущем созыве парламента комитет по правовым вопросам отстранил от должности председателя депутата "Альтернативы для Германии" Штефана Бранднера за расистские высказывания.