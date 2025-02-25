Ультраправые и левые получили в парламенте Германии блокирующее меньшинство

Ультраправая "Альтернатива для Германии" и Левая партия совместно получили треть мест в новом созыве Бундестага, чего достаточно для блокирования ключевых решений, в частности для ослабления долгового тормоза Германии. Об этом пишет Reuters.

Долговой тормоз – механизм, ограничивающий бюджетный дефицит до 0,35% валового внутреннего продукта. Лидеры Левой партии заявили в понедельник, что они поддерживают реформу долгового тормоза, но при условии, что это не будет использовано для увеличения расходов на оборону.

"Мы должны инвестировать в социальную инфраструктуру, и если этого не произойдет, мы также не будем за это голосовать. Мы не будем голосовать за перевооружение", – сказала сопредседатель партии Инес Швердтнер.

Хольгер Шмидинг, главный экономист Berenberg, считает, что новой коалиции, возможно, будет трудно найти финансовое пространство для увеличения расходов на оборону, одновременно облегчая налоговое бремя для работиков и компаний. Экономисты полагают, что заручиться поддержкой Левой партии будет очень сложно для будущего канцлера Фридриха Мерца.

"Левые хотели бы отказаться от долгового тормоза. Однако их повестка дня – выжать деньги из богатых, тратить больше на социальное обеспечение и меньше на оборону – прямо противоположна повестке дня Мерца", – сказал Карстен Бжески, глава макроэкономического отдела ING.

Для того чтобы увеличить расходы на оборону с нынешних 2% ВВП до, например, 4%, федеральному правительству придется сократить расходы, не связанные с обороной, на четверть, если это не будет профинансировано за счет дополнительного долга.

Правительство под руководством Мерца может обнаружить, что его единственным политически осуществимым вариантом является приостановление действия долгового тормоза, ссылаясь на "чрезвычайную ситуацию", что возможно при наличии простого парламентского большинства.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов, а ультраправая "АдГ" оказалась на второй строчке с лучшим результатом в истории.