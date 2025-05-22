У Лукашенко сегодня кадровые перетасовки

Лукашенко сегодня занялся кадровыми перетасовками.

По информации его пресс-службы, Наталья Петкевич назначена заместителем премьер-министра; Валерий Вакульчик - руководителем Аппарата Совета министров; Владимир Перцов - первым заместителем главы администрации Лукашенко; Владимир Караник - председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси; Николай Рогащук - послом Беларуси в Грузии; Владимир Юргевич - помощником Лукашенко - инспектором по Витебской области; Андрей Картун - заместителем председателя правления Нацбанка; Денис Скобялко - заместителем председателя правления Нацбанка; Николай Шерстнев - заместителем управляющего делами Лукашенко.

Кроме того, Юрий Амбразевич назначен послом при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянным представителем Беларуси при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и других международных организациях в Риме, постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Василия Шилова - председателем Полоцкого райисполкома;

Виталия Лавринова - председателем Верхнедвинского райисполкома;

Александра Ярохновича - председателем Миорского райисполкома;

Сергея Кашмило - председателем Шарковщинского райисполкома;

Елены Прудниковой-Кирпиченок - заместителем председателя Могилевского облисполкома (вопросы экономики);

Максима Гурина - председателем Бобруйского горисполкома;

Алексея Жерносекова - председателем Чериковского райисполкома;

Эдуарда Томильчика - главой администрации Октябрьского района Минска;

Олега Панасюка - генеральным директором ОАО "Керамин";

Игоря Яцкевича - ректором УО "Белорусская государственная академия авиации";

Светланы Короткевич - заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;

Андрея Карася - первым заместителем министра лесного хозяйства;

Игоря Малашевича - заместителем министра лесного хозяйства;

Владислава Долгого - заместителем министра энергетики;

Константина Аношенко - заместителем министра энергетики;

Вадима Шепелевича - управляющим Фондом социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты.