Лукашенко определился с руководителями диппредставительств

Лукашенко сегодня определился с руководителями диппредставительств. Это следует из сообщения его пресс-службы.

Игоря Белого он назначил послом в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Кувейте.

Анатолия Бубена – послом в Молдове; Андрея Андреева - послом в Бразилии, Парагвае и Уругвае по совместительству; бывшего замминистра иностранных дел и постоянного представителя Беларуси при ООН в Женеве Юрия Амбразевича - послом при Святом Престоле.

Бывший пресс-секретарь МИД и в настоящем времени посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз назначен по совместительству послом в Ираке.

Кроме того, назначены генеральные консулы в российские регионы.

В частности, Игорь Сокол будет генконсулом во Владивостоке, Сергей Чичук - в Екатеринбурге и Олег Швец - в Нижнем Новгороде.